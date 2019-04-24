مصر – علقت النجمة المغربية سميرة سعيد على الخلاف الذي وقع أخيراً بين الفنانتين أصالة وأنغام، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم وتطليقه زوجته ياسمين عيسى، ابنة شقيق زوج أصالة بطريقتها الهادئة.

وأكد خلال مشاركتها في برنامج carpool karaoke أن “الاتنين حبايبي، هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض مفيش حاجة تستاهل والله”.

وأضافت: “الحب حلو والصداقة حلوة.. الحاجات اللي بتتولد كبيرة بتصغر وهيضحكوا على الحاجات دي بعدين”.

أما عن موضوع تفكيرها في الاعتزال، أوضحت: “مش عايزة أتكلم عن الموضوع ده.. بس جاتلي ظروف قبل كده خليتني أقول كفاية كده وأروح على المغرب وانبسط بحياتي هناك.. أنا بشتغل من وأنا عمري 12 سنة وجيت على مصر كنت 17 سنة”.

وتابعت “بعدين عشان كنت بعرف الفنان عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد.. حتى عبدالحليم وقتها طلب من الملك إني ادخل المعهد في مصر ويخليني أغني معاه في الحفلات.. لكن ده محصلش بسبب إني مكنتش أقدر أسيب إخواتي ووالدتي”.

وسائل اعلام مصرية