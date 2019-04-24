ليبيا – زار رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق المنقطع عن المجلس عبدالرحمن السويحلي تمركزات بعض القوات القادمة من مصراتة والتابعة لمجلسها العسكري بغرض دعم ” قوة حماية طرابلس ” .

وقال السويحلي في منشور مع صور نشرها عبر حسابه الرسمي في فيسبوك وتويتر مساء الأربعاء عقب الزيارة :

” إلتقيت اليوم فى جبهات الدفاع عن طرابلس ضد الغُزاة، أُسودًا لا يهابون شيئًا، الإيمان بالقضية سلاحهم، والشجاعة والإقدام ذخيرتهم، وتأكدت من عزيمتهم الصلبة في مواجهة عصابة حفتر الإرهابية وجددت لهم العهد بأننا معهم كتف بكتف إلى آخر المشوار، حتى يُهزم الجمع المُشين ويتحقق النصر المبين ” .

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وبيّنت الصور التي نشرها السويحلي وجوده في إحدى غابات وادي الربيع وتحديداً في ما يُعرف باسم ” محور شيريخان ” حيث تتمركز كتيبة ” شهداء أماطين ” بقيادة محمود بعيو الملقب بـ ” شيريخان ” وهي كتيبة ساهم السويحلي في طردها من طرابلس سنة 2016 .

وكان اللافت أن السويحلي وخلال الصور التي نشرها عبر صفحته تجنب إظهار ” شيريخان ” في مقابل حرصه على إظهار آخرين بقيافة جيدة ، لكن صورة طالعتها المرصد بينت السويحلي جالساً بينما يتكئي شيريخان على وسادة في الجهة المقابلة .

يشار إلى أن شيريخان المرتبط بحكومة الإنقاذ ورئيسها خليفة الغويل كان قد غادر العاصمة بقوته نهائيا في ديسمبر 2016 عقب إتهامه من قبل قوات حكومة الوفاق المعروفة حالياً بإسم ” قوة حماية طرابلس ” بالعمل لصالح الليبية المقاتلة وممارسة أعمال إبتزاز وخطف وقتل وسرقة .

المرصد – خاص