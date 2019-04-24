انجلترا – سينال الفائز بكأس إنجلترا زجاجة من الشمبانيا الخالية من الكحول للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم احتراما لمعتقدات من لا يحتسون الخمرة، بحسب الاتحاد المحلي للعبة.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 مايو المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يتعاطون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة “سكاي سبورتس”، أن “الفرق الفائزة ستمنح زجاجة شمبانيا خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنجليزي، بدءا من نهائي كأس الاتحاد هذا العام”.

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار “الاندماج”، وتهدف “إلى احترام خصوصية اللاعبين والمجتمعات التي تحظر تناول الكحول، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة (السن القانونية لتعاطي المسكرات في إنجلترا)”.

المصدر: أ ف ب