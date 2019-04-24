روسيا – أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قمة بوتين-كيم ستجري في الـ25 من الشهر الجاري بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وقال أوشاكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “نعتذر من أننا لم نبلغكم بسير التحضيرات للمحادثات مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون”، مشيرا إلى أن سبب ذلك “يعود إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الكوري الشمالي حول عدم نشر المعلومات حول الزيارة المقبلة في وسائل الإعلام”.

وأضاف أن أول لقاء لبوتين وكيم سيجري أثناء زيارة الأخير إلى روسيا.

وتابع: “نعتبر هذه الزيارة حدثا مركزيا للعلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة. وتلعب هذه الزيارة دورا هاما من حيث المساعدة السياسية والدبلوماسية لحل القضية النووية.

وذكر أن آخر قمة روسية كورية شمالية جرت عام 2011 في مدينة أولان أودي بمشاركة كل من الرئيس الروسي آنذاك، دميتري مدفيديف، وزعيم كوريا الشمالية الراحل، كيم جونغ إيل.

المصدر: RT