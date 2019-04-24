ألمانيا – غالبا ما يحدث لنا تنميل في بعض أطراف الجسم مثل القدم” الأصابع وغيرها ولعل وراء حدوث ذلك أسباب متعددة منها الإصابة بمرض السكري من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالتنميل، وكذلك نقص الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين بي 12، ونقص إفراز الغدة الدرقية.

وهذه ليست الأسباب الوحيدة التي تقف خلف الإصابة بهذه المشكلة التي تشكل قلقاً لدى كثيرين، فكذلك يُعتبر الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من أبرز أسباب تنميل الأطراف، كما أوضح الأطباء أن الإصابة بالسكري إلى جانب نقص ” الكاليسوم، الحديد والبوتاسيوم وفيتامين بي 12″ من مسببات حدوث تنميل الأطراف سواء للقدم أو اليد.

ويأتي التهاب الأعصاب بسبب التدخين والتي يكمن خلفها حدوث تنميل الأصابع.

وكالات