ليبيا – قال آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش عمر امراجع إن قوات الجيش أحبطت هجوما للمليشيات على منطقتي السبيعة وسوق السبت جنوبي العاصمة طرابلس.

امراجع أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الخميس تقدم للجيش الوطني في محور عين زارة بالعاصمة.

وأضاف: “بعد هجوم المليشيات على منطقة الهيرة واسترجاعها من قبل قوات الجيش قام العدو مساء الأربعاء بمحاولة فاشلة للسيطرة على منطقتي السبيعة وسوق السبت وقد تم تدمير عدد من آلياته وأسر مجموعة منهم والتحفظ على آليات ودبابة كانت قد استخدموها في هجومهم”.

وأشار آمر كتيبة طارق بن زياد إلى أن المليشيات حاولت التقدم للسيطرة على مطار طرابلس الدولي ، مستدركا أن قوات الجيش واجهتهم مواجهة قوية أدت إلى خسائر في صفوفهم.

امراجع أوضح أن الاشتباكات تدور في محور وادي الربيع، قائلا: “الاشتباكات اليوم في وادي الربيع مع مليشيات قادمة من مصراتة”.