إسبانيا – ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي صامويل أومتيتي حسم موقفه بشأن عروض الرحيل عن برشلونة، في ظل معرفته بأنه لم يعد أساسيا بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي، الذي بات يعتمد بشكل أكبر على مواطنه كليمنت لينجليت في قلب الدفاع إلى جانب جيرارد بيكيه.

وبحسب صحيفتي (ليكيب) و(لوباريزيان)، فإن اللاعب صاحب الـ25 عاما طالب وكلاءه بأن يرفضوا كافة العروض التي قد يتلقاها من أندية أخرى.

وأوضحت (لوباريزيان) أن المدافع يرغب في استعادة أفضل مستوياته والاستقرار في مدينة برشلونة، ويأمل أيضا في أن يصبح قائد الفريق يوما ما.

من جانبها، أكدت (ليكيب) أن أومتيتي يعمل بجد من أجل استعادة أفضل مستوياته قبل الموسم المقبل الذي “لا يتخيل نفسه خلاله في أي مكان آخر سوى كتالونيا”.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر بالبلوجرانا، أن النادي يستبعد بيع اللاعب.

وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الشكوك حول أومتيتي تتعلق بحالته البدنية وحالة ركبته التي تسببت في إبعاده عن الملاعب على مدار جزء كبير من الموسم، وهي فترة أحسن مواطنه لينجليت استغلالها.

المصدر : كووورة