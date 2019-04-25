ليبيا – شدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أمس الأربعاء على ضرورة الوقف الفوري للمواجهات العسكرية الدائرة حالياً في ليبيا وإفساح المجال لاستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما اتفق الوزيران في اتصال هاتفي بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية على أهمية تنفيذ مخرجات لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر والتي أكدت على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة قبل نهاية 2019 وعلى الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

ودعا وزيرا الخارجية المجموعة الدولية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حث مختلف الأطراف الليبية على الوقف الفوري للاقتتال.

كما أكد الجانبين على الدور المحوري للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة في رعاية المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية وفاقية للأزمة الليبية.