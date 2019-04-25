مصر – كشفت مجلة “لها” المصرية أن “الزعيم” عادل إمام أصيب بوعكة صحية مفاجئة اضطرته لدخول المستشفى بشكل سري .

ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من عادل إمام قوله في تصريحات خاصة لها، إن الحالة الصحية للزعيم ساءت في الأيام الأخيرة مما أدى لدخوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بشكل سري حيث ظل حتى تحسنت صحته ثم غادر إلى بيته.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل “فلانتينو” الذي كان من المقرر أن يخوض به الزعيم سباق موسم رمضان الدرامي هذا العام، هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير وتوقف أكثر من مرة نتيجة تعرضه لعدة أزمات صحية.

وكان المخرج رامي إمام نجل الزعيم، قد أكد أن حالة والده الصحية جيدة، وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته، وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.

المصدر: مجلة “لها”