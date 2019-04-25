ليبيا – قال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي إن قوات الجيش الوطني لا تزال في مواقعها ولم تفقدها ، مشيراً إلى أن قوات الجيش تتقدم بهدوء بسبب رغبة الجيش في تجنيب سكان العاصمة طرابلس تبعات القتال.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الأربعاء أن قواته لاتزال صامدة وتقاتل خليطا من الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية ، لافتا إلى أن وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش أول من أمس يأتي في إطار الخطة التي أعدتها القيادة العامة للجيش لتحرير طرابلس باسم عملية “الفتح المبين”.

وكشف اللواء الحاسي النقاب عن أن الجيش بدأ في عملية تحييد سلاح الجو التابع لقوات السراج وإخراجه من المشاركة في المعارك الدائرة ، وقال بهذا الخصوص:” أسقطنا طائرة وأعطبنا أخرى وما زلنا ملتزمين بالخطة الموضوعة سلفا لتحرير طرابلس وجدولها الزمني ونحن نتقدم بخطى هادئة والوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعو أبدا للقلق”.

وأضاف قائد مجموعات عمليات المنطقة الغربية:” أن قوات الجيش تستعد للقيام بالمرحلة الثانية من الهجوم على مواقع قوات السراج والميلشيات الموالية لها”، مشدداً على أن المسألة مسألة وقت فقط وخلال اليومين المقبلين ثمة تطورات ستحدث”.