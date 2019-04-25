روسيا – انطلقت اليوم مباحثات القمة الثانية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضيفه الزعيم الكوري الشماليكيم جونغ أون في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية.

ويجري اللقاء الذي بدأ على انفراد، لتتم متابعته بحضور وفدي البلدين ويختتم بحفل غداء، تقدم خلاله وبطلب من الجانب الكوري الشمالي، أطباق من المطبخ الروسي.

ولا ينتظر في ختام اللقاء صدور أي بيانات مشتركة ولن يتم التوقيع على أي وثائق. فقط، سيخرج الزعيمان للتحدث مع الصحفيين حول الانطباعات عن القمة.

وهذا أول لقاء بين الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي، وهي أول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في أبريل من هذا العام.

وبقيت تفاصيل زيارة كيم جونغ أون، إلى روسيا سرية حتى آخر لحظة، لأسباب أمنية. وظهر الإعلان الرسمي عن موعد ومكان المحادثات قبل يومين فقط، حيث أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، يوم الثلاثاء، أن بوتين سيلتقي مع كيم يوم 25 أبريل في فلاديفوستوك.

المصدر: نوفوستي