ميانمار – أعلن قائد القوات المسلحة في ميانمار، الجنرال مين اونغ هلاين، أن روسيا بدأت في تجميع مقاتلات “سوخوي-30” في إطار عقد التوريد لصالح بلاده.

وقال الجنرال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، حيث يشارك في أعمال مؤتمر موسكو للأمن الدولي: “حاليا (المقاتلات) موجودة في المصانع. وكل شيء سيتم تنفيذه في إطار العقد، ونحن غير مستعجلين. وعندما يأتي الموعد النهائي للتوثيق، سنحصل على هذه الطائرات”.

وأكد الجنرال أن بلاده لا تعاني من العقوبات الأمريكية بسبب شراء الأسلحة الروسية، إذ أن هذه الأسلحة مخصصة للدفاع لا غير.

وأضاف: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات. لكن لا يمكنني القول إنها فرضت العقوبات على شراء المعدات العسكرية الروسية. لا نواجه أي صعوبات، بل توجد لدينا مشكلات خاصة بدفع الأموال”.

وتابع: “إننا نواجه مهمة الدفاع عن دولتنا. ويجب على كل الدول أن تفهم ذلك… ولا نمثل مع أسلحتنا ومعداتنا أي خطر على الدول الأخرى. لن نهاجم أحدا أبدا ولن نتدخل في سياسة الدول الأخرى. ونشتري (المعدات) للدفاع عن دولتنا لا غير. لذلك فإننا لسنا خائفين من مثل هذه العقوبات”.

هذا وأعلن الجنرال عن اهتمام بلاده بشراء أسلحة روسية جديدة، بما في ذلك المدرعات والأسلحة النارية.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي