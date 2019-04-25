بغداد – شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم تشييع جثمان الشاعر الشعبي العراقي، خضير هادي، الذي غيبه الموت أمس عن 57 عاما.

وانطلق موكب تشييع الشاعر خضير هادي من المسرح الوطني وسط بغداد، علما أنه توفي بعد تعرضه لأزمة صحية حادة في أحد مستشفيات أربيل شمال البلاد.

ونعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية في بيان الشاعر الراحل، قائلة إنه “كان يحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من الجمهور العراقي والعربي، وعُرف بقصائده التي تنوعت بين السياسية والوجدانية والغنائية، وأدخل لونا مختلفا من اللحن على قصائده”.

ولد هادي في عام 1962، وتشكلت موهبته الشعرية في سن مبكرة، لكن صيته ذاع محليا بعد قصيدة “خمسة زائد خمسة”، التي ألقاها أمام الرئيس الراحل صدام حسين.

واشتهر الشاعر بغزارة إنتاجه من الشعر الشعبي (باللهجة العراقية الدارجة) وتنقل بين دول عديدة بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003. وتغنى بأشعاره عدد من الفنانين العراقيين، منهم حاتم العراقي وهيثم يوسف وصلاح حسن.

وكتب هادي قصيدة رثاء شهيرة في 2015 للطيار الأردني، معاذ الكساسبة، الذي قتله تنظيم “داعش” بعد سقوط طائرته الحربية في سوريا.

كما كتب أغنية “يا سوري” المهداة للشعب السوري والتي ألقى خلالها أبياتا من الشعر، ولاقت إعجابا واسعا.

المصدر: وكالات