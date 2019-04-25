مصر – توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تنخفض المساحات المزروعة بالقطن في مصر في موسم 2019-2020 بنحو 31% إلى نحو 142 ألف فدان من حوالي 352 ألف فدان في الموسم السابق.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يهبط إنتاج القطن بنفس النسبة إلى 337 ألف بالة من 489 ألف بالة في موسم 2018-2019، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار القطن في 2018، كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد واردات مصر من القطن في الموسم 2019 – 2020 بنسبة 24% إلى 220 ألف بالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية محمد القرش لصحيفة “المصريون”، إلى أنه لن يتم السماح بزراعة مساحات واسعة من القطن إلا بعد التأكد من توفر الأسواق لبيعه، وقال: “كل واحد سيزرع قطن، سيكون قطنه مباعا قبل ما يقوم بزراعته”.

وأوضح، أن “الموضوع لن يترك مفتوحا، بحيث يقوم بزراعته من يريد، وذلك حتى لا يزرعه الفلاحون ثم لا يجدون مكانا بعد ذلك لبيعه”، مشيرا إلى المزايا العالية التي يتمتع بها القطن.

المصدر: وكالات