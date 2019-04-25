جدال بين أصالة وعمرو أديب والأخير يرد: “هو إنتم ما زهقتوش”

جدال بين أصالة وعمرو أديب والأخير يرد: “هو إنتم ما زهقتوش”

مصر – بسبب تغريدة للإعلامي عمرو أديب على حسابه على “تويتر” يتمنى فيها فوز نادي الزمالك المصري بالدوري العام في مصر.

والتي قال فيها: “بيراميدز ممكن يتغلب ويتعادل في أي ماتش جاي والأهلd ممكن يتغلب ويتعادل برضه والزمالك ممكن يكسب كل ماتشاته اللي جايه كل شيء بقى وارد بعد اللي حصل الاسبوع اللي فات مفيش حاجة مؤكدة الثابت الوحيد هو الإخلاص في الأداء على ارض الملعب والدرع للافضل.. للزمالك”، ردت المطربة أصالة على تغريدته برسالة قوية.

وقالت أصالة: “الأهلي يا عموره وكلنا بندعي له والله يعينه منا لو لا سمح الله (مو قادره قول الكلمة)”.

ليرد عليها قائلاً: “هو انتوا مازهقتوش يا أصولة من البطولات .. الحياة أساسها التغيير.. وكده هيبقى فى ملل خلي الزمالك يجدد الحياة والدم يا بنت الأكابر”.

وسائل اعلام مصرية