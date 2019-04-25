بلجيكا – كشف باحثون عن رقعة بسيطة قابلة للطباعة يمكن أن تتحدى أنظمة المراقبة القوية والذكية، القادرة على تتبع حركاتنا بدقة متناهية.

وفي عرض توضيحي، أظهر مهندسون من جامعة “KU Leuven” في بلجيكا، كيف تمكّن المشاركون الذين يرتدون الرقع المبتكرة، من التهرب من خوارزمية مصممة لتحديد هوية البشر.

وأوضح باحثان، أحدهما لا يضع الرقعة والآخر يحمل رقعة ملونة معلقة حول عنقه، آلية عمل التقنية الحديثة في مقطع فيديو على يوتيوب، حيث يقفان أمام كاميرا تعمل مع خوارزمية لتحديد الكائنات والأشخاص الموجودين في الغرفة.

وتبيّن أن الباحث الذي يملك الرقعة، غير مرئي بالنسبة للخوارزمية الكاشفة.

ويقول الباحثون إن أنماط الرقع المطبوعة، يمكن استخدامها لتصميم القمصان أو الملابس الأخرى لتحقيق النتائج نفسها.

وجاء في المقال المنشور على “ArXiv”: “نعتقد أنه إذا قمنا بدمج هذه التقنية مع محاكاة متطورة للملابس، يمكننا تصميم (تي شيرت) لجعل الفرد غير مرئي فعليا بالنسبة لكاميرات المراقبة الآلية”.

ونظرا لأن أنظمة الذكاء الصناعي أصبحت أكثر تقدما، واستخدامها في المراقبة أكثر شيوعا، حذر بعض النقاد من أنها تفسح المجال أمام ثقافة المراقبة الجماعية من جانب الحكومات.

المصدر: ديلي ميل