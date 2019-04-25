روسيا: توريد ” إس- 400 ” إلى تركيا يبدأ في يوليو المقبل

روسيا: توريد ” إس- 400 ” إلى تركيا يبدأ في يوليو المقبل

روسيا – أفاد رئيس المؤسسة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة “روس أوبورون إكسبورت”، ألكسندر ميخييف، بأن توريد أول وجبة من أنظمة “إس-400” الصاروخية الروسية إلى تركيا سيجري في يوليو المقبل.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال ميخييف في حديثه لوكالة “إنترفاكس” الروسية: “سيبدأ التوريد في يوليو المقبل”.

وأضاف أن موسكو وأنقرة قد اتفقتا على نقل جزء من عملية إنتاج هذه الأنظمة إلى الأراضي التركية.

وأضاف: “نعم، لقد ناقشنا كل شيء. وتم الاتفاق على كل شيء وتنسيق البرنامج. ونعمل في إطار تنفيذ العقود”.

وأفاد أيضا بنية تركيا وروسيا مناقشة “برامج تطوير كل مشاريعنا في مجال إنتاج المحركات والطائرات والمروحيات أثناء معرض “IDEX-2019″ الذي سيفتتح في اسطنبول في نهاية الشهر الجاري”.

وقالت وسائل إعلام سابقا إن تركيا اشترت 4 كتائب من أنظمة “إس-400” الصاروخية الروسية بمبلغ 2,5 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس