ليبيا – أدلت الصحفية الإيطالية المهتمة بشأن الليبي فانيسا توماسيني بشهادتها عن معارك طرابلس بين قوات الجيش والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الخطوط الأولى للمعارك.

توماسيني كشفت في حلقة برنامج “البلاد” الذي سيبث على قناة “ليبيا 218” اليوم الخميس شهادتها عن تركز الاشتباكات التي لم تتوقف على طريق المطار ، مؤكدة في ذات الوقت وجود العديد من المقاتلين التابعين لتنظيم أنصار الشريعة ممن يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأكدت توماسيني أن العديد من المقاتلين متخوفون من القتل وإن ربحوا الحرب ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.