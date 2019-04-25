العراق – أكدت وزارة الكهرباء العراقية أنها مستثناة من عقوبات واشنطن على طهران، وأنها ستستمر في استيراد الغاز لتغذية محطات توليد الكهرباء، وبصدد استيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء من إيران.

ونقلت جريدة “الصباح الجديد” عن مصدر في الوزارة، أن إنهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على إيران لا يشمل وزارة الكهرباء العراقية.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس إن “العراق يستورد حاليا من إيران ما يقارب 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، تغذي عددا من محطات توليد الكهرباء لإنتاج ما يقارب 2800 ميغاواط”.

وأضاف: “من المؤمل أن ترتفع الكميات المستوردة من الغاز الإيراني ابتداء من يونيو إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميا لترتفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 3500 ميغاواط”.

وأشار إلى أن إجمالي كمية الطاقة التي يستوردها العراق من إيران تبلغ 4700 ميغاواط، ما يسهم في التخفيف عن كاهل العراق خلال فصل الصيف، وأن هدف الوزارة توفير 8 آلاف ميغاواط ليكون حجم الطاقة هذا الصيف الأعلى في تاريخ العراق.

وكانت واشنطن قد أعلنت الاثنين إنهاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من العقوبات المفروضة على شراء النفط من إيران بحلول مايو، مشددة على أنها تسعى لتصفير صادرات إيران النفطية.

كما أعلن البيت الأبيض أن السعودية والإمارات وعدتا بتعويض النقص في عرض النفط، وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على الفور.

المصدر: وكالات