السعودية – تسعى أندية كثيرة لضم اللاعب السوري عمر السومة بعد الإعلان عن رغبته في الرحيل عن صفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وساهم السومة في عودة البطولات للأهلي وسجل اسمه على لائحة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بشكل عام.

وحتى اللحظة تبرز ثلاثة عروض مقدمة للعقيد السوري حسب تقارير إعلامية من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ 30 عاما في الموسم المقبل.

وأشارت موقع “غول” إلى أن هناك عرض من نادي أمريكي دون أن يتم الكشف عن اسمه، حيث يعد هو الأقوى من بين العروض المقدمة لمهاجم أهلي جدة.

كما أن نادي الدحيل القطري دخل في مفاوضات مع السومة، لتدعيم خط الهجوم للمنافسة على لقب الدوري ودوري أبطال آسيا، خاصة بعد أنباء عن رحيل محتمل لنجمه يوسف العربي نهاية الموسم الحالي، لذلك يسعى الدحيل للتعاقد مع مهاجم بديل يقود الفريق في الموسم القادم.

وأشار الموقع إلى أن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي يرغب أيضا في ضم السومة خلال الموسم المقبل، حيث اقترب أحد محترفيه من الرحيل.

ومن المنتظر أن يتم حسم مستقبل عمر السومة إما ببقائه مع أهلي جدة والاستمرار لموسم آخر أو بالرحيل إلى أحد العروض المقدمة.

المصدر: goal.com