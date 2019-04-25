ليبيا – منذ ظهوره بقوة على سطح الأحداث في ليبيا سنة 2011 لم يتوقف المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني عن فتاواه المثيرة للجدل ، ورغم أنه بات يجنح للعنف كثيراً في السنوات الأخيرة إلا أن ” آخر صيحة ” من فتاواه هذه المرة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير .

” الغرياني يفتي بحرمان الليبيين من الحج والعمرة لأكثر مرة ” نعم هكذا كان العنوان الذي لم يصدقه اليوم الكثيرون ونرفقه في هذا المقال بالفيديو ، رأي ليس له أساس ديني بغرض عدم القدرة المادية على تكرار فرائض الله بل رأي سياسي لما يعتقد بأنها نكاية في السعودية التي أدرجته وحلفائها على قوائم الإرهاب .

يتحجج الغرياني في فتواه هذه التي أعلنها اليوم على الهواء مباشرة وقال بأنه يتحمل مسؤوليتها بـ ” قتل السعودية للمسلمين في اليمن وليبيا ” بل إنه تنبأ بأنها ستقتلهم أيضاً في كل من الجزائر والسودان وتونس ، فتوى تأتي في ظل دعوات قيادات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا حيث يقيم فضيلته منذ طرده من طرابلس سنة 2016 .

ليس ذلك فحسب ، بل أن الغرياني وفي ذات الحلقة أفتى بفتوى غريبة أخرى ألا وهي وجوب إخراج الزكاة لـ ” الثوار ” المقاتلين في طرابلس أو من وصفهم بـ ” المجاهدين ” وذلك لدعمهم وتوفير إحتياجاتهم لأنهم يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الناس .

كما دعا الغرياني الناس لدفع كل مايستطيعون من مال فوق الزكاة لهؤلاء ” المجاهدين ” الذين قال بأنهم يواجهون الرصاص والمدافع والطقس السيء للدفاع عن الأعراض والأرواح وذلك على حد زعمه مشيراً إلى أن لا فائدة من تكرار الحج والعمرة وبأن تكرارها إثم لأن أموالها تستفيد منها السعودية .

المرصد – متابعات