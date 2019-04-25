انجلترا – علق يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على الصور التي تداولتها وسائل الإعلام لنجم الريدز، المصري محمد صلاح مع مشاهير هوليوود، في حفل تكريمه ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم من مجلة تايم.

وقال كلوب إن صلاح “بدى رائعا في عدد من الصور والتقط صورا مع مشاهير كثر.. صورته مع السيدة تراغيريان”، في إشارة إلى الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك التي تجسد شخصية ديانيريز تراغيريان الملقبة بـ”أم التنانين” في المسلسل الشهير “صراع العروش”.

وأضاف مدرب ليفربول مازحا: “إذا ما سألتني، سأتمنى الالتحاق به”.

وعبر كلوب عن فخره بالنموذج الذي يقدمه صلاح، قائلا: “محمد صلاح شخص ذكي ودوره مؤثر للغاية، وافقت على سفره بسبب وضعه في مكافحة العنصرية والكراهية الدينية التي تزداد في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، من المثير للاهتمام سفره لحضور هذا الحفل بالرغم من تبقي ساعات قليلة على خوض لقاء هيديرسفيلد”.

وتابع كلوب: “صلاح شارك في الحفل وعاد مباشرة، وهو جاهز حاليا للمشاركة مع ليفربول، ليست هناك مشكلة مع اللاعب حول جاهزيته بعدما شارك في التدريبات بشكل طبيعي”.

واختتم كلوب: “صلاح سوف يشارك أساسيا أمام هيديرسفيلد غدا، ولن تكون هناك راحة للاعبين بالرغم من خوض لقاء برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات