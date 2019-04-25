انجلترا – أثار الظهور الباهت لمهاجم يونايتد ألكسيس سانشيز سخرية المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مباراة قمة مدينة “مانشستر” المؤجلة من المرحلة الـ31، والتي انتهت بفوز السيتي 2-0.

وصمم أحد الحسابات على موقع “تويتر” خريطة لموقع لمسته الوحيدة للكرة، بعد أن شارك بديلا في آخر 12 دقيقة من المباراة، وخلال هذه المدة لمس اللاعب الكرة مرة واحدة فقط.

ويعتبر سانشيز أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحصل على راتب أسبوعي يتجاوز 500 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب مقابل لمسه للكرة مرة واحدة فقط.

المصدر: thesun.co.uk