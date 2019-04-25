إسبانيا – بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانيا عالميا الدور ربع النهائي لدورة برشلونة للتنس، بفوزه السهل بنتيجة 6-3 و6-3 على مواطنه المخضرم دافيد فيرر الذي يستعد لوداع الملاعب قريبا.

ونجح نادال في كسر إرسال مواطنه في الشوط السادس من المجموعة الأولى ليتقدم 4-2 وبعدها 5-3، قبل توقف المباراة بسبب الأمطار. وحسم نادال المجموعة بعد معاودة اللعب إثر توقف دام 45 دقيقة.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا لأن نادال، المصنف أول في برشلونة، كسر إرسال فيرير مرة واحدة في مطلعها في طريقه إلى الفوز في المباراة محققا انتصاره السادس عشر تواليا في الدورة الكتالونية حيث يسعى إلى التتويج باللقب للمرة الرابعة تواليا والثانية عشرة في مسيرته.

وسيلتقي نادال في ربع النهائي مع الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الألماني يان-لينارد شتروف.

في المقابل، ودع فيرير (37 عاما) الذي خاض نهائي برشلونة ضد نادال في أربع مناسبات، جمهور الدورة الكتالونية في مشاركته الأخيرة فيها، إذ من المقرر أن يودع الملاعب بختام دورة مدريد للماسترز التي تنطلق في الخامس من مايو.

المصدر: أ ف ب