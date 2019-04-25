ليبيا – رد العقيد صلاح هويدي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالحكومة المؤقتة على قرار وزير داخلية الوفاق فتحي باساغا بشأن إحالته للإحتياط وخفض رتبته .

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك عبّر هويدي عن أسفه لهذا السلوك من باشاغا في وقت كان داخلية المؤقتة تحاول توحيد المجهودات الأمنيه لصالح الوطن والمواطن .

وأكد هويدي بأن باشاغا رغم كل ذلك قد عاد لميوله ” المليشياوي ” قائلاً : ” نحن رافعي الرأس وننفذ قراراتنا التى نصدرها ولا سلطان علينا إلا الله والقانون ورؤسائنا بينما أنت قابع تحت فوهات البنادق ” .

وأضاف هويدي بأن باشاغا في هذا الوضع الحالي ، مجرد شخص مُسير لا يملك من الوزارة إلا إسمها وقال :

” هيهات بيننا وبينك فكما يقال ان نفوذ الدوله وسيطرت حكومتها لا تتعدى مدى نيران مدافعها وانت الان ولمده قصيرة مدى نفوذك في قصر بن غشير وطريق المطار فارتع فيها حتى يأتيك اليقين قريبآ باذن الله بشائر النصر تلوح في الأفق ” .

وكان عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الاربعاء قراراً بشأن نقل مدير إدارة البحث الجنائي التابع لداخلية المؤقتة العميد صلاح هويدي .

باشاآغا أوضح في قراره ذو الرقم 910 لسنة 2019 بأنه سينقل العميد هويدي والذي ذكر بأن رتبته في القرار “مقدم” من مديرية أمن بنغازي غلى مكتب الاحتياط العام .

وأرجع العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة قراره هذا إلى دواعي المصلحة العامة ، مطالباً الجهات المختصة تنفيذه من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن قرار باشاغا هذا يأتي بعد تكليف وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف لادارة الدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي أجدابيا ووسرت.