أستراليا تحذر من اعتداءات جديدة في سريلانكا

أستراليا تحذر من اعتداءات جديدة في سريلانكا

أستراليا – حذّرت أستراليا من احتمال وقوع مزيد من الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا، وأوصت مواطنيها بعدم زيارة هذه الجزيرة عقب الاعتداءات الإرهابية التي وقعت مؤخرا وقتلت 253 قتيلا.

وقالت وزارة الخارجيّة الأسترالية في أحدث توصياتها، إنه “من المحتمل أن يشنّ الإرهابيون مزيدا من الاعتداءات في سريلانكا” وأضافت أن “الاعتداءات قد تكون عشوائية، لتطال الأماكن التي يزورها الأجانب”.

ونصحت كانبيرا الأستراليين “بإعادة النظر في حاجتهم للسفر إلى سريلانكا”، في أعقاب تحذيرات مماثلة أصدرتها بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة منذ اعتداءات يوم الفصح في 21 أبريل الجاري.

وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من أن “مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة” في سريلانكا.

وأقرت كولومبو بـ”التقصير” في المجال الأمني لأن السلطات عجزت عن منع وقوع حمام الدم هذا رغم أنها كانت تملك معلومات مهمة قبل حصوله.

المصدر:أ ف ب