بغداد – اتهمت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ونظامه بالفساد، وتجويع الشعب الإيراني.

وكتبت السفارة على “فيسبوك” أمس الخميس: “يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة”.

وأضافت: “ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي”.

وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرض العقوبات عليها.

وقال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوكن، أمس الخميس، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

المصدر: RT