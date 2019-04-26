مصر – أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعد بزيادة التنسيق، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والتبادل الثقافي مع مصر.

وأشار راضي إلى إن الرئيس الصيني أبدى إعجابه باهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعليم المهني باعتباره أساس التنمية الاقتصادية في أي بلد، معربا عن استعداد بلاده لتقديم دورات وبرامج تدريبية متقدمة في هذا المجال .

وأضاف أن الرئيس الصيني أبدى اهتماما كبيرا بما عرضه السيسي من تطلع مصر لاتخاذ خطوات لتعديل الميزان التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة أعداد السياح الصينين الوافدة لمصر، خاصة أن جميع المناطق السياحية أصبحت آمنة تماما.

وأشار إلى أن الجانب الصيني أبدى إعجابه بالاستقرار والأمن الذي تحقق خلال فترة قصيرة في مصر، ووعد بزيادة التنسيق، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والتبادل الثقافي.

وتابع المتحدث في تصريحات للصحفيين في بكين: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستعرض في كلمته أمام قمة المنتدى الدولي الثاني لمبادرة (الحزام والطريق) التي ستبدأ غدا بالعاصمة الصينية (بكين) بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 37 دولة، رؤية مصر الشاملة حول المبادرة وما يمكن أن تقدمه لدعمها، مشددا على القيمة المضافة الكبيرة التي تمثلها، خاصة في ظل محورية موقع مصر الجغرافي، والإمكانيات الهائلة التي يوفرها محور تنمية قناة السويس.

المصدر: أخبار اليوم