سوريا – أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن عن أمله باستمرار التقدم في عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ووصف بيدرسن في حديث خاص لـ RT المشاورات التي أجراها اليوم الخميس مع أطراف عملية أستانا، بما فيها الحكومة السورية بـ “الجيدة جدا”. وأعرب عن أمله في استمرار هذه المناقشات وعقد لقاء مع الأطراف السورية بصيغة جنيف قريبا.

وبشأن سير عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قال بيدرسن: “لا نزال قيد المناقشة سواء فيما يتعلق بالأسماء أو ما نسميه القواعد الإجرائية أو المرجعيات. وآمل بأننا سنستمر في التقدم بهذا الملف أيضا”.

وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة في المجتمع السوري.

وتابع قائلا: “يجب أن نسير خطوة تلو أخرى ويجب أن نجد سبيلا لكي نتفق على تشكيلة اللجنة الدستورية ومن ثم نبحث في كيفية بدء عملها”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اقتراب من تسوية الأزمة السورية، قال بيدرسن: “من الصعب القول إننا أصبحنا قريبين من الحل ولكن المهم هو أن نصل إلى اتفاق ونرغب برؤية أفق لبداية بناء السلام في سوريا”.

وقد جاء ذلك في أعقاب مشاورات بيدرسن مع أطراف عملية أستانا للتسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقا). ومن المقرر أن يعقد غدا الجمعة لقاء ثلاثي في إطار أستانا بمشاركة المبعوث الأممي.

المصدر: RT