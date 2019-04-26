بيونغ يانغ: العقوبات لن تؤثر فينا حتى ولو استمرت لألف عام

بيونغ يانغ: العقوبات لن تؤثر فينا حتى ولو استمرت لألف عام

كوريا ش – أكد وزير الاقتصاد الخارجي الكوري الشمالي كيم يونغ زهي، في حديث لوكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن عقوبات الأمم المتحدة لم تؤثر على كوريا الشمالية.

وأضاف: “ليفرضوا العقوبات خلال مئة أو ألف سنة إذا أرادوا… نحن لا نشعر بالقلق، وهي لا تؤثر علينا عمليا”.

وشدد على أن العقوبات الدولية لم تؤثر بأي شكل من الأشكال، على إنتاج موارد الطاقة في بلاده وقال: “إنتاج الطاقة والكهرباء، ارتفع اعتبارا من العام الماضي”.

وأشار إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة، إعادة النظر في استراتيجيتها في المفاوضات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف: “يجب على هؤلاء الناس (الأمريكان) التخلي عمّا يفعلونه الآن، ويجب عليهم تغيير طريقتهم في التعامل”.

واتهم الوزير الكوري الشمالي سلطات الجارة الجنوبية بعدم التقيد بالاتفاقية العسكرية بين الكوريتين بسبب استئنافها المناورات العسكرية مع الجيش الأمريكي.

وقال: “يجب العمل وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الشمال والجنوب ويجب تحمل المسؤولية عن أي مشكلة قد تظهر في إطار هذه الاتفاقات”.

المصدر: إنترفاكس