الولايات المتحدة – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة وروسيا والصين للتخلي عن الأسلحة النووية.

وأضاف ترامب في حديث لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية: “الرئيس بوتين في روسيا أعلن أنه سعيد بوجود الفرصة لديه لمساعدة الولايات المتحدة وكيم جونغ أون وكوريا الشمالية. نحن نؤيد التخلي عن الأسلحة النووية وعلينا جميعا فعل ذلك، وعلى روسيا والصين التخلي عن هذه الأسلحة أيضا”.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يجري مشاورات مكثفة بين مختلف المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، بهدف عرض الخيارات الممكنة لاتفاقية جديدة على الرئيس ترامب، لتقليص الأسلحة النووية تشمل روسيا والصين.

وقال موظف رفيع المستوى في البيت الأبيض: “أشار الرئيس بشكل واضح إلى أن الرقابة على التسلح يجب أن تشمل روسيا والصين، وينبغي أن تشمل جميع الأسلحة وجميع الرؤوس الحربية وجميع الصواريخ”.

وأضاف: “هذا أمر لم تحاول تنفيذه أي إدارة سابقة ولم تفلح أي من هذه الإدارات في تحقيق ما يحاوله ترامب مع كوريا الشمالية على سبيل المثال”.

المصدر: إنترفاكس