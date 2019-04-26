ألمانيا – أعلنت شركة “دايملر” الألمانية لإنتاج السيارات والتي يستخدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ليموزيناتها أثناء تحركاته الرسمية، أنها لا تعلم كيف حصل كيم على هذه السيارات.

وكتبت المتحدثة باسم “دايملر” سيلكي موركيرت، في رسالة وجهتها لوكالة “أسوشيتد برس” اليوم الجمعة: “ليس لدينا أي فكرة حول كيفية وصول تلك المركبة إلى كوريا الشمالية، خاصة وأن تصدير المنتجات بصورة صحيحة وبالتوافق مع القانون يشكل أحد مبادئ الأنشطة التجارية المسؤولة بالنسبة لـ”دايملر”.

وأضافت المتحدثة أن شركتها ليس لديها أي علاقات تجارية مع كوريا الشمالية على مدى السنوات الـ15 الماضية، مؤكدة التزام “دايملر” بالعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على بيونغ يانغ.

وأشارت إلى أن شركتها تشرف على صادرات منتجاتها وإعادة بيعها لأطراف ثالثة، لمنع تسليم السيارات إلى كوريا الشمالية وسفاراتها في العالم.

وتحظر العقوبات الأممية المفروضة على بيونغ يانغ بيع البضائع الكمالية إليها، بما فيها الليموزينات، غير أن زعيم كوريا الشمالية يستخدم ليموزينات مصفحة منتجة من شركة “مرسيدس” التابعة لـ”دايملر”، كان يركبها أمس خلال تحركاته في روسيا التي زارها والتقى فيها الرئيس فلاديمير بوتين، كما استقلها أيضا قبل ذلك خلال قمتيه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال القمة مع بوتين في فلاديفوستوك الروسية، استخدم كيم ليموزينين “مرسيدس مايباخ إس-600 بولمان غارد”، و”مرسيدس مايباخ إس-62”.

واعتبرت وكالة “أسوشيتد برس” ذلك دليلا إضافيا على وجود ثغرات ملموسة في نظام العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

المصدر: “أسوشيتد برس”