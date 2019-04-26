مصر – ذكرت جريدة لاتريبون La Tribune الفرنسية في عددها الإلكتروني الصادر امس الخميس أخبارا بما يتعلق بصفقة مقاتلات رافال الإضافية التي يجري التفاوض عليها بين مصر وفرنسا حاليا.

ووفقا للصحيفة قالت مصادر مطلعة إن المفاوضات حول 12 مقاتلة رافال إضافية تحرز تقدما ملموسا بعد موافقة الولايات المتحدة مؤخرا على تصدير المكون الأمريكي الخاص بصواريخ الكروز SCALP-EG لمصر.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة أسعدت قيادة القوات الجوية المصرية حيث ترغب مصر في تجهيز مقاتلاتها من طراز رافال و من ضمنها الصفقة الإضافية بصواريخ كروز SCALP-EG و صواريخ ميتيور.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه من المبكر توقيع الصفقة، ومن الملفت أن مصر بدأت تدير ظهرها لمشترياتها من الأسلحة الفرنسية، حيث انتهى شهر العسل الذي ساد العلاقات بين باريس والقاهرة منذ عام 2014.

ودللت الصحيفة على ذلك بأن مصر تعاقدت على صفقة جديدة تحصل بموجبها على فرقاطات ألمانية من طراز ميكو A-200، واختيار مصر مروحيات AW149 الإيطالية بدلا من مروحيات أخرى عرضتها شركة “إيرباص”، حيث أبلغ الجانب المصري فرنسا الأسبوع الماضي أن مروحيات AW149 الإيطالية فازت في مناقصة المروحيات بعد أن حاز العرض المقدم من إيطاليا على رضا الجانب المصري.

ووفقا للجريدة فقد زار قائد القوات البحرية المصرية فرنسا قبل 10 أيام حيث تم التوقيع مع مجموعة Naval Group الفرنسية لبناء السفن على اتفاق بقيمة 150 مليون يورو لصيانة كورفيتات الجوويند 2500 التي تعاقدت عليها مصر مع فرنسا، وذكر الكاتب أن المصادر المطلعة أشارت إلى أن صفقة كورفيتات الإضافية (2) تسير في طريق مسدود.

المصدر: latribune