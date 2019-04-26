ترينيداد – أعلن حرس سواحل ترينيداد وتوباغو أن البحث جار عن 25 فنزويليا يعتقد أن بعضهم من المهاجرين غير الشرعيين فقدوا إثر انقلاب قاربهم في البحر الكاريبي.

وأكد كيرون فاليري المتحدث باسم حرس سواحل ترينيداد وتوباغو في بيان أصدره أمس الخميس، إنقاذ تسعة أشخاص نجو في الحادث فيما تحاول السلطات تحديد عدد المفقودين بدقة، إذ رغم تسجيل 25 شخصا في القارب، تبيّن أن 34 شخصا على الأقل كانوا على متنه.

وغادر القارب فنزويلا الثلاثاء الماضي وانقلب قبالة سواحل ترينيداد وتوباغو، حيث أعمال البحث والإنقاذ بمساعدة حرس السواحل مستمرة.

المصدر: أسوشيتد برس