السعودية – أعلنت وزارة المالية السعودية امس إتمام الإصدار الرابع من الصكوك المحلية للعام الجاري بقيمة 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار).

وقالت الوزارة إن الإصدار الرابع هو أول إصدار عام في تاريخ السعودية يتضمن صكوكا لأجل 30 عاما (استحقاق عام 2049)، وتجاوز الإصدار الرابع إصدار الشهر الماضي، الذي كان عبارة عن سندات تستحق بعد 15 عاما، وكذلك إصدارات العام الماضي التي شملت سندات لأجل 10 أعوام.

وأضافت الوزارة أن “الإصدارات مقسمة إلى أربع شرائح، الأولى صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 0.768 مليار ريال، والثانية لأجل عشر سنوات بقيمة 0.918 مليار ريال، والثالثة لأجل 15 عاما بقيمة 0.686 مليار ريال، والرابعة لأجل 30 عاما بقيمة 9.247 مليار ريال”.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها تتجه لإصدار أدوات دين عام بقيمة إجمالية قدرها 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وأقرت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق قدره 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليارا، متوقعة عجزا بقيمته 35 مليار دولار.

مصدر: وكالات