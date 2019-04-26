اليمن – لقي 6 خبراء ألغام من مشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في اليمن مصرعهم وأصيب سائق مرافق، يوم امس، جراء انفجار بمخزن للألغام، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح مشروع “مسام” من خلال موقعه الإلكتروني، أن “6 خبراء من الفرقتين 26 و30 التابعتين لمسام، قتلوا يوم الخميس، في مدينة المخا في تعز، بانفجار ضخم هز مخزن تجميع مخلفات الألغام والقذائف”.

وأضاف أن “سائق الفرقة 30 من مسام، أصيب بجروح خطيرة”، مؤكدا أن الحادث وقع أثناء عمل الفريق بتجميع ألغام وقذائف داخل مخزن مخصص لذلك ما أدى إلى تدميره.

المصدر: مسام