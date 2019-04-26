أفغانستان – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وواشنطن وبكين، دعت حركة طالبان الأفغانية للشروع في الحوار مع ممثلي السلطات الأفغانية في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان ثلاثي تم تبنيه بعد اجتماع ممثلي روسيا والولايات المتحدة والصين في موسكو: “تدعو الأطراف الثلاثة حركة طالبان إلى المشاركة في مفاوضات السلام مع وفد أفغاني تمثيلي يضم مندوبين عن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في أقرب وقت ممكن”.

وأعربت الدول الثلاث عن دعمها وتأييدها لعقد الجلسة الثانية للحوار الأفغاني المشتركة في مدينة الدوحة.

وكتبت هذه الدول في بيانها: “تدعو الأطراف الثلاثة إلى انسحاب منظم ومسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان كجزء من عملية سلام شاملة”.

المصدر: إنترفاكس