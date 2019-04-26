ألمانيا – حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال الاستحمام اليومي لتسببه في جفاف والتهاب بشرة الرضيع، الرقيقة والحساسة.

ولتجنب ذلك قالت الرابطة إنه يكفي أن يستحم الرضيع بمعدل مرة إلى ثلاث مرات أسبوعياً، على أن تكون درجة حرارة الماء نفس درجة حرارة جسم الرضيع، وألا يرتفع مستوى الماء عن مستوى كتف الرضيع.

ومن المهم أيضاً استعمال مستحضرات الاستحمام الغنية بالدهون وذات الأس الهيدروجيني المحايد pH بدل الصابون العادي، والمستحضرات ذات الرغوة، على تتراوح مدة الاستحمام بين 5 و 10 دقائق على الأكثر، حتى لا تترقق بشرة الرضيع.

وبعد الاستحمام يجب العناية ببشرة الرضيع بمستحضرات ترطيب البشرة، خاصة تلك التي تقوم على أساس زيت عباد الشمس، والابتعاد عن الفازلين، وزيوت البرافين.

كما لا يجوز استخدام البودرة مع الرضع، لأنها قد تسد مسام البشرة من ناحية، وقد يستنشقها الرضيع من ناحية أخرى.

وكالات