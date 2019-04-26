إيطاليا – ارتبط يوفنتوس بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس سيواجه منافسة شرسة مع نظيره ريال مدريد، من أجل الظفر بخدمات بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل، لاسيما وأن النادي الأبيض يضع الفرنسي على رأس قائمته في الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد يعتزم بدء المفاوضات ومحاولة إقناع اليونايتد بالسماح لبوجبا بالرحيل، مقابل انتقال جاريث بيل، جناح الريال إلى صفوف مانشستر، خاصة وأن الويلزي على استعداد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك، فإن اليونايتد لا يريد المبادلة، بالنظر إلى أن عمر بيل 30 عاما.

وقالت إن يوفنتوس يجهز عرضا خاصا لضم بوجبا، من خلال رحيل ديبالا أو دوجلاس كوستا، ثنائي البيانكونيري، خاصة وأن مستقبله مع الفريق ليس مؤكدًا بالموسم المقبل.

وختمت بأن مانشستر منجذب للبرازيلي كوستا بشكل خاص، والذي من الممكن أن ينضم إلى مانشستر على سبيل الإعارة مع حق الشراء، مقابل 45 مليون يورو، للمساعدة في حل الصفقة وضم بوجبا.

المصدر: كووورة