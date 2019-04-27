ليبيا – أكد عضو مجلس أعيان ومشائخ ترهونة عبد الرحيم البركي أن حكومة الوفاق تمارس حصارا شديداً على كل المناطق المؤيدة للقوات المسلحة في المنطقة الغربية.

البركي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” الخميس أن حكومة الوفاق تحاول سحب هذه المناطق من الاصطفاف مع الجيش واصفا المحاولة باليائسة.

يشار إلى أن حكومة الوفاق تمنع وصول الوقود والسلع الاساسية للمدن التى سيطرت عليها القوات المسلحة بمحيط العاصمة طرابلس مثل ترهونة وغريان والاصابعة ومزدة وقصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل ما اضطر الحكومة المؤقتة إلى ارسال المواد الاساسية والوقود الى تلك المناطق من المنطقتين الشرقية والجنوبية .