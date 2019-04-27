انجلترا – نفى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ما تردد من أنباء حول خلاف وقع بينه وبين اللاعب المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وقال كلوب خلال لقاء صحفي أعقب لقاء فريقه مع هيدرسفيلد والذي انتهى لصالح الريدز بخماسية بيضاء: “لا تصدق حتى 3% مما تقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن لدي أي خلاف مع صلاح. لم ندخل في أي جدال عقب لقاء تشيلسي أو عقب أي مباراة”.

وبخصوص إصابة البرازيلي فيرمينيو، قال كلوب: “ما يقال بأن فيرمينيو سيغيب لنهاية الموسم ليس صحيحا على الإطلاق”.

وتابع: “فيرمينيو شعر بآلام بسيطة في العضلة وفضلت عدم إشراكه حتى لا يزيد الأمر، نأمل بأن يكون جاهزا للقاء برشلونة في دوري الأبطال، ولكن من الجيد أننا أظهرنا اليوم بأننا نقدر على اللعب بدونه”.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية الأسبوع الماضي، أن النجم المصري طلب من إدارة فريقه الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، وأرجعت الصحيفة الأسباب إلى نقاش حاد نشب بين اللاعب ومدرب الريدز، الألماني يورغن كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك النادي الإنجليزي، اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب المصري بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الحالي، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب “أنفيلد” في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه صلاح.

المصدر: وكالات