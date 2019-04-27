ليبيا – أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أن قطع إمدادات النفط والغاز عن مدينة طرابلس سيزيد من عمق الازمة ويؤدي لكارثة .

الثني قال في مقابلة مع تلفزيون “CNTN” الخميس إن ثلاث أرباع انتاج النفط الليبي يأتي من المنطقة الشرقية والخاضعة لسيطرة الجيش والحكومة المؤقتة.

وأضاف:” تم تعيني في شهر أكتوبر لعام 2014 إلى اليوم ولم نتلقي اَي درهم من عائدات النفط الليبي والتي تدخل حسابات البنك المركزي طرابلس والذي يقومون بصرفها على الميليشيات ونحن نقوم بإقتراض المال حتى تتمكن الحكومة من العمل”.

وتساءل رئيس الحكومة المؤقتة،”أين المجتمع الدولي وأين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تشاهد أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ينفق المليارات على المليشيات ويَشاهدون هذه الجرائم والفساد ويرون الاعتقالات خارج إطار القانون و السجون غير نظامية لماذا لا يحترمون النظام الليبي؟”.

الثني لفت إلى أن هناك دول إقليمية تقف إلى جانب الحكومة المؤقتة والجيش الليبي وتحارب الإسلام السياسي ، مثمناً الموقف الروسي الذي وصفه بـ”الشجاع” لموازنة الموقف الدولي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فرنسا إيضاً لها دور إيجابي في ليبيا.