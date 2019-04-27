ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك على هامش المشاركة في قمة منتدي الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي قال إن الجانبين إستعرضا بعض من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط وفِي مقدمتها مستجدات المسألة الليبية والازمة السورية.

وتوافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.