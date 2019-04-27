ليبيا – قال قائد غرفة عمليات إجدابيا اللواء فوزي المنصوري إن العملية العسكرية في طرابلس تسير بشكل جيد ، معلناً وصول دعم لقوات الجيش الموجودة في كافة المحاور بالعاصمة.

المنصوري أفاد في تصريحات صحفية لموقع “العين الإخبارية ” الخميس بوصول تعزيزات عسكرية للجيش من المنطقة الشرقية إلى كافة المحاور في طرابلس.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات عنيفة مع مسلحي الرئاسي المدعومين بعدد من المليشيات المسلحة التي يقودها عدد من المطلوبين محليا ودولياً منذ يوم 4 أبريل الجاري بعد اعلان القائد العام للجيش المشير حفتر تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات الارهابية.