ليبيا – قال وزير داخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف إن قوات الشرطة دائما خلف قوات الجيش الذي يحارب لتحرير الوطن وأن قوات الشرطة تستلم المناطق التي يطهرها الجيش.

بوشناف أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة إلى أن مناطق العمليات العسكرية لا زالت خارج السيطرة الأمنية وكذلك المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المكونة من الإرهابيين والمتطرفين المعتدين على أموال الليبيين وأموالهم،على حد قوله.

وأكد وزير الداخلية على وجود عناصر إرهابية ضمن صفوف المليشيات في طرابلس ، منوّهاً إلى أن المتحدث العسكري باسم الجيش أكد ذلك بالوثائق ورصد الجنسيات المشاركة وأنه مؤكد لدى وزارة الداخلية أيضا.

وفي سؤال لـ “سبوتنيك” حول دخول العناصر الأجنبية إلى ليبيا، أوضح بوشناف أن بعض الموانئ منها ميناء مصراتة ومطار معيتيقة تحت سيطرة حكومة الوفاق الداعمة للجماعات الإرهابية، حسب قوله.

وفي سؤال حول رصد الجنسيات الأجنبية التي تقاتل في طرابلس رد الوزير قائلا، “لا تصريح لدي في الوقت الحاضر بهذا الشأن”.