ليبيا – أشرف مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي على تخريج دفعة من ضباط القوات الخاصة “الصاعقة” ودفعة من وحدة المهام الخاصة التابعة لكتيبة طارق بن زياد بالمملكة الأردنية برفقة عدد من الضباط.

زيارة اللواء التميمي تضمنت وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة الإطلاع على سير دراسة الضباط بالكلية العسكرية الأردنية والطلبة الدراسين بكلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية.

وعقد اللواء التميمي عدّة اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الأوضاع الراهنة.

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