بكين – التقى الرئيس فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال منتدى “حزام واحد طريق واحد” في بكين، حيث أشاد بتطور العلاقات الروسية المصرية، والنمو المطرد لتبادل البلدين التجاري.

وخلال اللقاء قال الرئيس بوتين، إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده.

وذكّر بوتين، بأن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وأضاف: “نحن نعمل على تطوير علاقتنا اليوم وبحيوية بالغة للغاية… مصر وبلا أدنى شك، شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص”.

وتابع: “اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد”.

وأضاف: “نحن ننسق جهودنا على الساحة الدولية وفي هذا الصدد، أود أن أشكركم على موافقتكم لتصبحوا معنا الرئيس المشارك لقمة روسيا إفريقيا الأولى، التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام”.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حجم التجارة بين البلدين ينمو باطّراد وأنه ارتفع العام الماضي بنسبة 14٪، ووصل إلى 8 مليارات دولار، وفي الفترة من يناير إلى فبراير حقق زيادة إضافية قدرها 25٪.

المصدر: نوفوستي