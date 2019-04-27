تعرف على لاعب برشلونة الذي يتغلب على ميسي بعدد مرات التتويج بالدوري

تعرف على لاعب برشلونة الذي يتغلب على ميسي بعدد مرات التتويج بالدوري

اسبانيا – أصبح ليونيل ميسي على أعتاب التتويج الـ10 بلقب الدوري الإسباني مع فريق برشلونة، ورغم ذلك هناك لاعب في تشكيلة البلوغرانا الحالية يتفوق عليه بعدد بطولات الدوري التي حققها خلال مسيرته.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال لديه 10 ألقاب دوري محلي، حيث فاز بثلاثة في تشيلي مع كولو كولو، أربعة في إيطاليا مع يوفنتوس، وثلاثة في ألمانيا مع بايرن ميونخ، وفي حال تتويج برشلونة بالليغا هذا الموسم، فسيكون هذا هو لقب الدوري رقم 11، والثامن على التوالي بالنسبة له.

كما ذكرت الصحيفة، أن ميسي سوف يتخطى القائد السابق للبلوغرانا، أندريس إنييستا في عدد مرات الفوز بألقاب الليغا برصيد 10 للساحر الأرجنتيني مقابل 9 للرسام، حال تتويج برشلونة بلقب الدوري هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيعادل أسطورة ريال مدريد السابق خوسيه مارتينيز سانشيز بيري صاحب الـ10 ألقاب في الليغا، ويبقى خلف صاحب الرقم القياسي باكو خينتو، أسطورة ريال مدريد السابق والمتوج بـ12 لقبا مع النادي الملكي.

المصدر: وكالات