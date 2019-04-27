السعودية – أعلن نادي الهلال السعودي، تعيين البرازيلي بريكليس شاموسكا، مديرا فنيا للفريق خلفا للكرواتي زوران ماميتش بعد الخسارة من التعاون بخماسية في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين.

وكانت جماهير الهلال قد صبت جام غضبها على مدرب الفريق، الكرواتي ماميتش عقب تردي نتائج الفريق وهزيمته من التعاون وقبلها هزيمته من النجم الساحلي في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

واتفقت إدارة الهلال مع الفيصلي على إعارة المدرب البرازيلي للزعيم حتى نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يتم إعلان التوقيع معه مساء اليوم السبت.

وتنتظر إدارة الفيصلي تحويل المبلغ المتفق عليه لإعارة المدرب البرازيلي، على أن يقود شاموسكا تدريبات الهلال مساء اليوم.

وقاد شاموسكا فريق الفيصلي هذا الموسم في 24 مواجهة فاز بـ11 وتعادل 6 وخسر7 مباريات.

المصدر: وكالات