مصر – يأتي شهر رمضان بالكثير من التجارب المفعمة بالحيوية، وتجد كثيرات من المراهقات أن فترة الصيام من أفضل الفترات التي تتعود فيها أجسادهنّ على العديد من العادات الصحية والسليمة.

يعتبر النوم خلال هذا الشهر من أكثر الأشياء التي تقلق الكثيرات، خاصة مع ساعات التعبد الطويلة، ولكن يمكن القيام ببعض الأمور التي تجعل النوم منتظمًا وأفضل.

البداية أن ما نأكله يؤثر على النوم، حيث يتميّز الشهر الفضيل بتغيير مفاجئ في عادات الأكل، وتزداد كمية السعرات الحرارية في الليل؛ بسبب تغيير أوقات الوجبات، ما يزيد من نسبة السكر في الدم.

وهنا ينصح الخبراء دائمًا بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة؛ لأن هذه العادة تؤثر على ساعات النوم والشعور بالراحة؛ بسبب زيادة تدفق الأحماض في المريء، وهنا يمكن النصيحة بتناول الأطعمة التي تكون صحية أكثر، بجانب ترك وقت كافٍ بين النوم وتناول الطعام.

ولتنظيم النوم وعدم الشعور بالإرهاق، من الضروري تحديد مواعيد النوم كل يوم، أي أن تحددي موعدَ نومٍ ثابتًا يوميًا، حتى في أيام العطلة ونهاية الأسبوع، وإذا واجهتِ صعوبة في النوم؛ حاولي الاسترخاء قليلًا، أو اخلدي للنوم عندما تكونين مرهقة.

خلال اليوم، لتحصلي على نوم أفضل ليلًا، حاولي قدر الإمكان تقليص وقت القيلولة إلى ما بين 15 و30 دقيقة فقط، لأن الدراسات تؤكّد أن النوم لساعات طويلة نهارًا يمنع الشخص من التمتّع بنوم جيد ليلًا.

وكالات